Juventus, Buffon: "Adrenalina pura, vivo per questo"

Nessuna polemica, solo il pieno di orgoglio. Gigi Buffon torna a parlare a margine di un evento pubblicitario e il riferimento a Real Madrid-Juve è inevitabile. "I giorni dopo Madrid? Grosse passeggiate, funghi e margherite. Questa settimana mi ha fatto vivere emozioni forti, belle. Adrenalina allo stato puro. E io vivo anche per questo". Il riferimento magari va anche al sostegno dello Stadium prima, durante e dopo la sfida con la Sampdoria.



Sul futuro Buffon spiega: "Le decisioni che prendiamo definiscono noi stessi e ci fanno diventare quello che vogliamo. Con i nostri pregi e i nostri difetti, pur esagerando e a volte sbagliando. Questo significa vivere ed è per questo che sono venuto al mondo". Il messaggio tra le righe è simile a quello più diretto detto alle Iene: "Così sono fatto". Niente scuse.



Infine una battuta su Donnarumma e una sulla Nazionale: "A Donnarumma ho mandato un messaggio di complimenti stamattina per quella parata su Milik. Essere capitano dell'Italia è il più bel regalo che la vita mi abbia fatto"