Juventus, Buffon: "6111 giorni di passione, ora nuove sfide"

Dopo la conferenza in cui ha annunciato l'addio alla Juventus come giocatore, il secondo tempo dei saluti di Gianluigi Buffon si sposta sui social: il capitano bianconero ringrazia così il club e i tifosi con cui ha passato "6111 giorni e attimi di pura passione, gioia, pianti, sconfitte e vittorie" come si legge nell'attacco del post.



"Grazie ad ognuno di voi perché ha contribuito a rendere speciale ogni istante della mia vita in bianconero, una vita che è diventata una seconda pelle che ho indossato, amato, rispettato e custodito con passione e con i miei limiti" continua Buffon che passa a Juventus-Verona "si conclude un percorso, un libro che abbiamo scritto insieme e ne comincerà un altro perché il libro della Juve è infinito. Una società che è una famiglia, mi ha dato tutto e non smetterò mai di amarla e chiamarla casa. Fino alla fine".



Poi, sul futuro: "Inizierò a raccogliere le nuove sfide che la vita mi proporrà con la curiosità di chi non vuole smettere di sentirsi "in gioco". Sentirò il sano timore di chi di sfide ne ha vissute tante e che è consapevole che ognuna di esse è diversa dalla precedente. E pertanto più difficile".