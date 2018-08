Juventus, Bonucci torna per la Champions (e riavrà la 19)

Manca solo l'ufficialità per rivedere Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus (con Higuain e Caldara in rossonero), c'è già grande attesa per la prima conferenza ma Tuttosport svela già come mai il difensore ha scelto di tornare a Torino dopo una sola stagione. Leo ha preferito non aspettare il progetto a medio termine prospettatogli dal Milan e, a 31 anni compiuti, puntare subito a traguardi come la vittoria della Champions League, in questo senso l'arrivo di Cristiano Ronaldo la dice lunga sulla volontà juventina di raggiungere il prestigioso successo sin da questa stagione.



Bonucci ha mantenuto grandi rapporti con la vecchia guardia della Juve (Chiellini, Barzagli e Marchisio) e ha ricucito tempo fa lo strappo con Allegri consumato dopo la serata di Oporto. La sua famiglia, poi, preferisce Torino a Milano. Infine, due dettagli non di poco conto: pur di tornare bianconero, Bonucci si è ridotto l'ingaggio da 7,5 milioni più bonus (poteva arrivare sino a 10) a 6 più bonus; inoltre l'amico Perin è pronto già a cedergli la "sua" maglia numero 19.