Juventus, Bonucci salta il Chievo e probabilmente la Nazionale

Leonardo Bonucci ha rimediato un'elongazione dei flessori della coscia sinistra e salterà la partita contro il Chievo: è questo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto il difensore bianconero, che a questo punto dovrebbe anche saltare la convocazione in Nazionale. Bonucci aveva avuto un risentimento muscolare durante il match di Champions League contro il Lione e, come fa sapere la Juventus: "Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno".



Brutte notizie anche per Claudio Marchisio che, però, ha solo un po' di influenza e per questo non ha preso parte all'allenamento di venerdì: il centrocampista comunque non dovrebbe essere a rischio per la partita di domenica.