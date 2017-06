Juventus, Bonucci multato dopo il diverbio con Allegri

Non è una notizia ufficiale, dato che la Juventus in questi casi preferisce risolvere le cose internamente, ma filtra la notizia che il club bianconero multerà Leonardo Bonucci dopo il diverbio con Allegri contro il Palermo. "C'è stata un'incomprensione" aveva spiegato il tecnico nel post-match (Bonucci sembra volesse uscire prima in vista della Champions) ma dopo le proteste di Dybala e l'altro misunderstanding con Lichtsteiner, la società ha voluto sistemare la questione in vista dell'ottavo di finale contro il Porto.



Tra i due la situazione era già tornata alla normalità negli spogliatoi, la sanzione arriverà solo perché da regolamento interno e, come da prassi, dovrebbe finire in beneficenza. Allegri dal canto suo non è per nulla preoccupato, anzi ha visto in questo scatto di nervi una tensione emotiva giusta per affrontare con grinta il match di Champions.