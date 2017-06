Juventus, Bonucci fuori 2 mesi per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra

Masssimiliano Allegri dovrà fare a meno di Bonucci per 45/60 giorni. Il difensore della Juventus ha riportato infatti una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e non una semplice distrazione come si pensava dopo i primissimi accertamenti al termine della partita con il Genoa. I tempi di recupero - precisa il club bianconero sul proprio sito ufficiale - verranno definiti con maggior precisione "sulla base di nuovi accertamenti da effettuarsi prossimamente". Il difensore bianconero tornerà dunque in campo nel 2017.



Per Dani Alves confermata la frattura del perone sinistro. I tempi di recupero verranno definiti "sulla base dell'evoluzioni cliniche e radiografiche che verranno monitorate nei prossimi giorni.