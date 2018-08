Juventus, Bonucci: "Dimostrerò la mia voglia di casa con il lavoro"

Ieri sera la Juventus ha salutato il ritorno di Leonardo Bonucci riportando le prime parole del difensore: "Difficile da pensare, bello da realizzare". Oggi Leo affida a Twitter, con una eloquente foto in bianco e nero, un messaggio più lungo in cui saluta il Milan e cerca di ricomporre la frattura con quella parte di tifosi juventini che non hanno apprezzato il Bonucci-bis: "Ogni viaggio termina con un ritorno. Non dimentico certamente di ringraziare chi mi ha sostenuto durante tutta questa stagione. Allo stesso modo, da oggi non dimenticherò di dimostrare, con il lavoro, tutta la mia voglia di tornare in quella che ad oggi, sento ancora casa".

