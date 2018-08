Juventus, Bonucci chiede scusa alla Curva: i tifosi applaudono

Sembra essere scoppiata la pace tra Leonardo Bonucci e i tifosi della Juventus. Al termine del match contro la Lazio il difensore bianconero, in precedenza fischiato da una parte della tifoseria, è andato con i compagni sotto la Curva Sud e si è "scusato" come dimostra il video che sta circolando da alcune ore in rete. Dai supporter sono arrivati solo e soltanto applausi: il 'tradimento' di un anno fa con il passaggio al Milan forse è davvero alle spalle e il difensore ha riconquistato il popolo dei Campioni d'Italia.