Juventus, Bonucci a un tifoso: "Non devo rispondere a parole ma sul campo"

"Quando ci chiederai scusa?". "Non devo rispondere a parole, devo dimostrare tutto sul campo". Questo lo scambio di battute tra Leonardo Bonucci e un tifoso della Juventus alla Continassa dove il difensore stava firmando autografi e facendo selfie con i supporter bianconeri al termine dell'allenamento mattutino.



Il centrale, ritornato a Torino a distanza di un solo anno e fischiato il giorno del suo arrivo al centro sportivo dei Campioni d'Italia, resta dunque 'nel mirino' di una parte della tifoseria nonostante le parole al miele ("Questa è casa mia") dopo l'ufficialità del suo ingaggio e il post sui social ("Non dimenticherò di dimostrare, con il lavoro, tutta la mia voglia di tornare in quella che ad oggi, sento ancora casa").



Al centrale non resta dunque che riconquistare l'amore di tutto il popolo juventino, che si è sentito tradito dodici mesi fa quando il 31enne aveva deciso di trasferirsi al Milan, a suon di buone prestazioni sul rettangolo verde.