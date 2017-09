Juventus, bilancio record: 526 milioni di ricavi, 42 di utile

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 (l'approvazione starà all'assemblea degli azionisti prevista il 24 ottobre prossimo) e, ancora una volta, sono numeri da record.



L'utile, il terzo consecutivo per i bianconeri, è pari a 42,6 milioni di euro (+38,5 milioni rispetto al bilancio precedente) proviene principalmente dai maggiori proventi della gestione calciatori e dall'aumento dei ricavi, solo parzialmente compensati dall'aumento del costo del personale e altre voci del bilancio come i costi dei servizi esterni, oneri per i diritti dei calciatori ecc. L'utile sarà destinato come riserva e non diviso tra i soci.



In aumento il patrimonio netto, pari a 93,8 milioni contro i 53,4 del 30 giugno 2016. Anche i ricavi al netto delle plusvalenze sui calciatori costituiscono un record, poiché ampiamente superiori ai 400 milioni, siamo a quota 422,4. I ricavi lordi arrivano a 562,7 milioni di euro, in crescita del 45,1% rispetto ai 387,9 di un anno fa. Il tutto di pari passo ai risultati sportivi che hanno visto arrivare il sesto scudetto consecutivo, la coppa Italia e il secondo posto in Champions League.