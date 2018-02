Juventus, Bernardeschi rischia l'operazione

Subito dopo Torino-Juventus, il club bianconero aveva rilasciato un comunicato sulle condizioni di Federico Bernardeschi, uscito dal derby infortunato: "Vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro, previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni". Le condizioni dell'esterno sono stabili ma questi esami non sono poi stati effettuati e quindi ulteriormente rinviati, probabile che non si siano verificati ancora diminuzione del gonfiore e infiammazione.



Massimiliano Allegri, nella conferenza alla vigilia dell'Atalanta, ha dettato i tempi: "Tra 20 giorni verranno fatti ulteriori accertamenti e, se le terapie conservative non avranno fatto effetto, dovremo decidere se procedere con l'operazione". Bernardeschi quindi salterà il ritorno di Champions League contro il Tottenham del 7 marzo, il suo rientro in campo non è al momento ipotizzabile.



Allegri può invece sorridere per le condizioni di Gonzalo Higuain, anch'esso uscito dolorante dalla sfida contro i granata: potrebbe essere convocato già per la coppa Italia contro l'Atalanta per essere titolare contro la Lazio nella gara successiva di campionato.