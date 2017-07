Juventus, Bentancur: "Più simile a Pjanic, sono pronto alle critiche"

Prima intervista ufficiale a JTv per Rodrigo Bentancur, il centrocampista appena arrivato dal Boca Juniors. "Sto cercando di entrare in condizione il prima possibile, so di dovermi abituare ad un calcio nuovo e più veloce ma sono pronto ad imparare tutto. Ho sempre sognato di giocare in Europa, essere arrivato alla Juventus è un onore" le parole del 20enne uruguaiano.



Giovane età ma idee chiare: "Nel Boca le critiche sono all'ordine del giorno. Se giochi bene, sei un campione. Se non giochi bene, sei da buttare. Sono abituato e pronto a queste cose, la famiglia mi ha aiutato a rimanere con i piedi per terra".



Bentancur ha spiegato di sentirsi "più simile a Pjanic che a Khedira, mi piace giocare semplice davanti alla difesa ma anche più vicino all'attacco: alla fine decide Allegri. Voglio convincerlo che posso stare in questa squadra e giocare tanto". Poi, un'ammissione anormale considerando la giovane età: "Non ho profili social".