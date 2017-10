Juventus, Bentancur: "In Italia ho già messo 5 chili di muscoli"

Rodrigo Bentancur è una delle sorprese più belle dell'inizio stagione juventino: complici anche i problemi fisici di Khedira, Marchio e Pjanic, il centrocampista uruguaiano ha già avuto la possibilità di mettersi in mostra, colpendo da subito Massimiliano Allegri. L'ex Boca Juniors ha parlato a Sport890 dei primi mesi italiani: "Da quando sono qui ho migliorato i tempi di recupero e pian piano sto alzando anche il livello del mio gioco: per esempio sto lavorando sul modo di marcare gli avversari".



All'arrivo a Torino, qualcuno aveva posto dubbi sulla fisicità del giocatore ma spiega lui stesso i progressi: "Da quando sono alla Juventus ho aumentato la massa muscolare di cinque chili". Bentancur ha anche parlato di chi lo ha colpito più in squadra: "Buffon, sin dal primo giorno. Mi ha accolto in modo incredibile, sapeva già chi ero, come mi chiamavo. È davvero un fenomeno, mi riempie di consigli: proprio di un altro livello".