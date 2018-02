Juventus, Benatia: "Siamo più forti del Napoli. Bonucci via? Nessuna difficoltà"

Ha preso il posto di Bonucci nella difesa della Juventus diventando titolare indiscusso al fianco di Giorgio Chiellini. Ora Mehdi Benatia, in un'intervista a La Stampa, torna a parlare dell'ex compagno di squadra, passato al Milan la scorsa estate. "Ma secondo voi i dirigenti lasciavano partire uno così bravo se immaginavano una Juventus in difficoltà? È servito un po' di tempo, poi abbiamo trovato equilibrio e solidità" evidenzia il centrale marocchino.



L'ex Bayern Monaco si sofferma quindi sulla lotta scudetto: "Sarà difficile fino alla fine, ma sono convinto che abbiamo la possibilità di vincere. Per la gente sembra tutto scontato: non è così, ma in fondo è bello che vincere sia la normalità. Il Napoli gioca il calcio più bello, ma noi siamo più forti e più solidi. Lo abbiamo dimostrato al San Paolo".



"Le polemiche nei nostri confronti? Non le ascolto. Dopo sei anni di nostri successi - aggiunge Benatia - in tanti sperano si imponga un’altra squadra. Anche del Lione vittorioso per sette stagioni in Francia ne dicevano tante: la realtà era che le altre erano un passo dietro, come succede oggi in Italia".



Chiusura dedicata al derby: "Sarà difficile. Il Torino ha qualità, è stato rigenerato dal cambio di panchina e farà la partita della vita. Giochiamo a mezzogiorno: non mi piace”.