Juventus, Benatia: "Montella mi voleva al Milan"

La difesa della Juventus resta una delle migliori di tutta Europa e, con l'arrivo di Mehdi Benatia, si è ulteriormente rinforzata. Il difensore marocchino sembra aver già assimilato gli automatisimi del reparto arretrato bianconero e, visti i problemi fisici di Chiellini è pronto a partire titolare contro il Milan. Proprio dei rossoneri ha parlato l'ex centrale del Bayern Monaco: "Montella mi ha chiamato un po' di volte nel corso dell'ultima estate. Grande persona, ho avuto un super feeling e mi spiace non avergli potuto dare il tempo che voleva: aspettava i cinesi per farmi acquistare, ma poi arrivò la Juve e la scelsi pure per le parole di Allegri. Se mi cercò l'Inter? Anche".



Benatia si sofferma poi sui primi mesi in bianconero: "Buffon è un esempio per tutti. Poi Barzagli, Bonucci e Chiellini insegnano tanto: quando giocano insieme danno solidità, fuori e dentro il campo. Se io sarò la loro continuazione? Ho un'età in cui non posso veder giocare gli altri, ma ho rispetto massimo per il tecnico". Sul suo passato: "Ero un tipo difficile, non mi piaceva studiare, ero felice quando giocavo a calcio coi miei amici e basta - rivela alla Gazzetta dello Sport - Per questo ho avuto mille problemi: mi hanno espulso da ogni scuola, non ero concentrato". In chiusura un pronostico su Milan-Juventus: "0-2".