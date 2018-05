Juventus, Benatia: "Il mio futuro dopo il Mondiale. Marsiglia? Mi piace Garcia ma..."

Mehdi Benatia, in un'intervista a RMC Sport, commenta le voci sull'interesse del Marsiglia nei suoi confronti. "Mi piace Rudi Garcia (il tecnico lo ha allenato ai tempi della Roma ndr) ma ho ancora due anni di contratto. In questo momento la mia priorità è il Mondiale, dopo vedremo cosa è meglio per me e per la Juve", spiega il difensore bianconero.



Dal proprio futuro all'addio di Buffon ai Campioni d'Italia: "Sono triste, è stata dura vedere il suo armadietto vuoto. Adoro Gigi, al di là del giocatore, la sua partenza lascia un grande vuoto, è difficile immaginare la Juve senza di lui perché è più di un portiere, per me era come un fratello maggiore".



L'estremo difensore nelle prossime due stagioni dovrebbe giocare in Ligue 1: "Non sono sorpreso dalle voci sul Psg: quello che contraddistingue Buffon è la sua mentalità, ha ancora fame di vittorie. Non riesce a voltare pagina e finché ha questa voglia non ha motivo per smettere. Non vedo in giro un portiere a parametro zero della sua qualità. Il Psg ha un ottimo portiere come Areola ma Buffon sarebbe un grande colpo".