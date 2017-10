Juventus battuta allo Stadium dopo oltre due anni

La Lazio non ci riusciva da 15 anni e allo Stadium non l'aveva mai fatto, la Juve cade dopo 57 risultati utili consecutivi nel proprio impianto in tutte le competizioni, 40 in campionato. Il risultato del big match è sorprendente anche nei numeri, perché accade qualcosa di inedito, almeno di recente. Immobile, che in bianconero è cresciuto, mette metaforicamente lo sgambetto a Buffon dopo averlo subito fisicamente in campo e Inzaghi raggiunge Allegri in classifica.



L'exploit è meno sorprendente se pensiamo che ad agosto il risultato era stato più o meno lo stesso, con la Lazio capace di vincere 3-2 in Supercoppa, anche lì esultando all'ultimo minuto, all'Olimpico grazie al gol di Murgia, stavolta per il rigore sbagliato da Dybala. E la Joya, sempre guardando i numeri, sbaglia il secondo rigore consecutivo dopo quello gà fallito a Bergamo con l'Atalanta. E così i punti persi dalla Juve per "colpa" della sua stella salgono a tre. L'ultima volta che in Serie A lo Stadium era stato violato era il 23 agosto 2015, oltre due anni fa: Juventus-Udinese 0-1. Era la stagione della partenza lentissima, poi diventata quella della grande rimonta. Ora ad Allegri ne serve un'altra.