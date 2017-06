Juventus, Barzagli va di fretta: "Le prime cure per tornare il prima possibile"

Andrea Barzagli non perde tempo. Il difensore della Juventus e della Nazionale si è già messo al lavoro "per tornare il prima possibile in campo" dopo la lussazione alla spalla sinistra rimediata domenica scorsa contro il Chievo. Lo testimonia una foto postata sul suo profilo Instagram. Barzagli dovrà stare fermo due mesi: sarà nuovamente a disposizione di Allegri nel 2017.

Oggi le prime cure per tornare il prima possibile in campo Una foto pubblicata da Andrea Barzagli (@andreabarzagli15) in data: 9 Nov 2016 alle ore 02:40 PST