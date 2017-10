Juventus, Barzagli: "Serve recuperare la mentalità degli anni scorsi"

"Se giocheremo così a Milano usciremo con le ossa rotte". Allegri ha messo in guardia i suoi dopo la partita con la Spal. Ai microfoni di Premium Sport arriva la risposta di Andrea Barzagli: "Mi auguro di no, sarà una gara molto difficile e sentita: le motivazioni non mancheranno".



Il tecnico era furioso per il calo di tensione della Juventus, non il primo in questa stagione: "Dispiace prendere gol per una squadra come la nostra che in questi anni ha fatto della fase difensiva un'arma fondamentale per la solidità. Abbiamo delle disattenzioni che durante la partita non ti puoi concedere. Il problema riguarda non solo il reparto arretrato, ma tutti: a volte bisogna aver voglia di fare fatica".



In attacco invece la situazione è ben diversa: "Quando abbiamo palla diventa tutto più facile con i giocatori di talento. Stiamo facendo molto bene sul piano realizzativo però quando incontreremo delle formazioni forti e sarà più difficile segnare quattro o cinque gol, dovremo cercare di non subire gol e mantenere la concentrazione al 100% per tutti i 90 minuti: serve la mentalità delle scorse stagioni".



Anche perché le altre grandi sembrano agguerite: "In questo campionato 5-6 squadre sono partite con il piede giusto e siamo tutti lì. La fascia alta si sta dimostrabdo tale: le big hanno costruito rose competitive. Per ora sembra un torneo equilibrato, vedremo poi alla lunga: siamo all'inizio, c'è ancora da pedalare. Non so se saranno decisivi gli scontri diretti: vincerà chi ha più continuità".



Chiusura dedicata all'assenza di Bonucci per squalifica nel big match di San Siro: "Mi dispiace: è sempre bello affrontare i calciatori bravi".