Juventus, Barzagli scherza: "Dybala bravo ma non mi salta mai!"

Sono giorni di fisioterapia e allenamenti per Andrea Barzagli e Paulo Dybala, entrambi infortunati e rimasti a Vinovo invece di partire con Italia e Argentina per le qualificazioni a Russia 2018. Il difensore e l'attaccante della Juventus hanno avuto modo di legare ancor di più, come dimostrano le numerose testimonianze sui social. La più divertente riguarda sicuramente un viaggio di ritorno da un allenamento con Dybala alla guida e Barzagli che riprende tutto dicendo: "E' un grande a darmi un passaggio a casa... è un bravo ragazzo ma non mi salta mai!"