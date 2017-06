Juventus, Barzagli: "Pogba tifa il triplete ma vorrebbe essere ancora qui..."

Andrea Barzagli in questa stagione sta trovando meno spazio che in passato nella Juventus anche se Allegri gli ha ritagliato un nuovo ruolo grazie alla sua duttilità: "Mi dice che giochiamo a tre ma poi mi schiera terzino: è un paraculo, ragazzi! E io ci casco sempre, perché ho voglia di giocare" scherza il difensore bianconero a Tuttosport.



Barzagli ha ancora l'entusiasmo di un tempo nonostante i 36 anni compiuti: "Quando arrivi a questa età è normale che ti vada bene tutto, mi metto a disposizione: so cosa posso dare difensivamente e cosa offensivamente. E vale ancora tutto, anche arrabbiarmi con me stesso se non gioco".



Il difensore azzurro parla della possibilità del triplete e di chi tra gli ex compagni rischia di perdere l'impresa: "Vidal e Pogba? Sono scelte, non ci si aspetta che la stagione seguente si finisca in semifinale di Champions. Paul l'ho sentito recentemente, da un lato è contento ma dall'altro sicuramente gli sarebbe piaciuto esserci. Chi passa da questo gruppo lo conserva nel cuore".