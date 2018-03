Juventus, Barzagli: "Match difficilissimo contro il Milan"

"Si decide molto, sono due sfide diverse ma impegnative e da non sbagliare. Se vogliamo continuare a stare davanti al Napoli dobbiamo vincere contro il Milan e facendo un'ottima prestazione sabato possiamo preparare bene la partita col Real Madrid. Non possiamo pensare alla Champions prima del tempo". Andrea Barzagli, ai microfoni di Premium Sport, presenta così i prossimi due delicati impegni della Juventus.



"Rivincita con il Real per la finale di Cardiff? No - spiega il centrale - c'è voglia di continuare ad avere un obiettivo. Incontriamo una formazione tra le più forti e di conseguenza dovremo dare il meglio di noi".



Passando alla lotta scudetto per molti sarà determinante l'incrocio del 22 aprile: "Contro il Napoli sarà un duello al fotofinish, può darsi che lo scontro diretto determini molto anche perché sia noi che loro abbiamo avuto un ruolino di marcia strepitoso. Naturalmente prima ci sono altri appuntamenti importanti: nulla è scontato".



A partire dall'incontro con il Diavolo: "I rossoneri sono cresciuti molto, era più sorprendente il loro rendimento di inizio stagione. Hanno ottimi giocatori e hanno ritrovato entusiamo: arrivano da un importante serie positiva e sarà una gara difficilissima. Gattuso ha dato alla squadra carattere e organizzazione con concetti di gioco".



Tra due giorni Barzagli ritrtoverà un amico: "Non mi sono sentito con Bonucci, credo che sarà per lui un match speciale e diverso perché torna all'Allianz Stadium. A noi farà piacere e anche una certa impressione vederlo come avverdario, ma ci sta, questo è il calcio. Come verrà accolto? Non lo so, lui ha dato molto alla Juventus: i tifosi sono grandi, vaccinati e intelligenti per decidere se dimostrare affetto o fischiarlo un po'".



I binaconeri si affideranno a Higuain e Dybala che hanno viussuto una settimana in parte travagliata: "Gonzalo è tonato in una grande famiglia, lo abbiamo riabbracciato e qui è sereno e tranquillo: crediamo in lui. Paulo si è allenato bene, ha ascoltato le parole di Sampaoli in maniera intelligente, ed è stato stimolato. Merita comunque di disputare il Mondiale".



Spazio poi al futuro: "Contratto? Ho parlato con la società, siamo a buon punto, vedremo più avanti. Cosa farò dopo aver appeso le scarpe al chiodo? Non è detto che chi è stato un calciatore ad alti livelli possa fare bene in un altro ruolo: è necessaria esperienza. Non penso minimamente a questi dicorsi perché mi vedo sul campo".



Infine, sulla Nazionale: "Sinceramente non ho visto le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra, ho voluto staccare un attimino. L'Italia sta vivendo una fase di transizione, bisogna ricreare fiducia nel gruppo e degli obiettivi: non è facile ma sono arrivati due buoni risultati contro due ottimi avversari. Attaccante più forte affrontato con la maglia azzurra? Il più impegnativo a livello fisico è stato Drogba, una forza della natura. Poi tanti altri, da Van Persie agli spagnoli... "