Juventus, Barzagli: "Dybala più forte fisicamente grazie alla palestra"

Il segreto della 'rinascita' di Paulo Dybala è la palestra. Almeno stando a quanto sostiene Andrea Barzagli. Il difensore della Juventus, come riferisce la Gazzetta dello Sport, nell'esaltare il compagno di squadra per il gol con la Lazio si è soffermato su un particolare aspetto: "E' stato il colpo di un campione, la giocata di chi ha nel dna qualcosa di importante. E farla al 93', con una partita intera nelle gambe dopo quasi due mesi fuori per un infoprtunio è una gran cosa, sia per la testa che per la tecnica".



"Il vero numero è stato il tunnel - evidenzia Barzagli - ma poi ha tenuto botta a Parolo fisicamente, e questo è merito di tutta la palestra che gli facciamo fare noi, che lo spingono a rafforzarsi. Da terra è riuscito a mettere il pallone quasi all'incrocio, non è cosa da tutti". Una vera e propria magia: i tifosi bianconeri si augurano che l'argentino si ripeta mercoledì contro il Tottenham a Wembley dove potrebbe esserci anche Higuain.