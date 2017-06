Juventus, Barzagli due mesi fuori per la lussazione

Brutta tegola per Andrea Barzagli: la lussazione alla spalla sinistra rimediata all'inizio del match contro il Chievo lo costringerà a due mesi lontano dai campi. E' questa la diagnosi stilata dai medici della Juventus che hanno visitato il difensore avvalendosi anche della consulenza di un ortopedico: Barzagli dovrà portare un tutore immobilizzante per circa 4 settimane.



Come recita il comunicato del club bianconero: "La prognosi attuale per il suo ritorno in campo è di circa 2 mesi".

LA MOGLIE SU INSTAGRAM: "SFIGA NON TI TEMIAMO"