Juventus, Barzagli: "Champions? Prima o poi..."

Andrea Barzagli per la settima stagione è una delle certezze della Juventus e intende esserlo almeno per un altro anno: "Non ho ancora firmato il nuovo contratto, ne parleremo con la società ma la voglia di continuare c'è da ambo le parti" le dichiarazioni a Premium Sport. Il segreto della sua longevità? "Fare vita da professionista, allenarsi al massimo e vedere se il fisico regge. Quando ti accorgi che non sei più al passo con gli altri, meglio smettere". Il difensore andrà avanti in bianconero ma non in azzurro: "Ho fatto il mio tempo in Nazionale, ho chiuso nel modo peggiore ma ora è giusto lasciar spazio ad altri. Prenderei in considerazione solo una partita di addio".



Barzagli spiega il momento di Dybala: "Ci sono momenti così per tutti, capita. A volte basta un niente per sbloccarsi ma lui è tranquillo e si allena come sempre. Poi è giovane e ci sono molte pressioni su di lui". La difesa juventina è tornata imperforabile: "Fondamentale, è il nostro tratto distintivo. Contro il Napoli, per esempio, i nostri attaccanti hanno macinato tanti chilometri, sono stati i primi ad aiutare la squadra: senza subire gol poi vinci le partite e i campionati".



Elogi per un compagno di reparto: "Puntiamo molto su Benatia, forse non ha ancora capito quanto può essere forte. Noi difensori non ci sentiamo rivali ma lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo". Sullo scudetto: "La differenza in campionato la farà la continuità, non perdere punti con le cosiddette piccole: davanti ci sono 3-4 squadra che stanno facendo cose straordinarie, chi sbaglierà meno alla fine vincerà".



Infine, verso gli ottavi di Champions League: "Teniamo tutti alla coppa, siamo passati dal vederla come un sogno a una possibile realtà: anche quest'anno ce la giocheremo. Pensiamo ad arrivare in finale, prima o poi la vinceremo: è anche una questione di probabilità...".