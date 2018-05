Juventus, Barzagli: "Buffon? Perdo un amico"

I retroscena che svela Andrea Barzagli dopo la festa scudetto sono due: cos'è successo dopo la sconfitta col Napoli nello spogliatoio della Juventus, cos'ha detto lui a Gigi Buffon quando l'ha abbracciato prima che uscisse per l'ultima volta dal campo durante la sfida col Verona. Ecco le parole del veterano bianconero a Premium Sport.



"Tutti questi anni di vittorie, create attraverso il sacrificio e la sofferenza, ci hanno aiutato molto nella settimana post Napoli: è uscito fuori lo spirito Juventus, lo si è visto negli ultimi dieci minuti contro l’Inter. È stata una settimana tesa, non tra di noi, ma perché ognuno di noi sentiva dentro di sé la responsabilità. È stata una stagione stressante, nella quale alla fine è venuta fuori ancora una volta la nostra stoffa".



"Quanto si perde con la partenza di Buffon? La leadership non si compra sul mercato: è qualcosa che hai dentro o che ti crei col tempo. Gigi ci è nato: ci mancherà una grande persona, una di quelle che in spogliatoio ti parlano senza troppi giri di parole. È un vero leader, basta uno sguardo e ti fa capire tante cose: l’anno prossimo tutto questo ci mancherà molto, dovremo sopperire a questa carenza con la qualità, alzando ancora una volta l’asticella. Quando è uscito gli ho detto di godersi la giornata, che l’affetto della gente se lo meritava tutto: se ne va via uno dei più grandi della storia della Juventus e, per quanto mi riguarda, anche un amico, perlomeno in campo".



"Non so cosa farà in futuro, ma sono sicuro che per la persona che è saprà scegliere per il meglio. Penso sia lampante che possa ancora giocare: nonostante i 40 anni, può ancora reggere ad altissimi livelli, è un fuoriclasse. Quale lo Scudetto che preferisco? Il primo di Conte, è quello che mi ha emozionato di più.”