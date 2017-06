Juventus, auguri a Padoin: "Buon compleanno pentacampione"

Com'è che faceva quel coro? Già, indimenticabile: "Che ci frega di Ronaldo, noi c'abbiamo Padoin! Padoin, Padoin!". La Juve non lo inserisce nella clip che dedica al suo vecchio gregario su Twitter: ci sono, invece, tutti i gol realizzati nei 4 anni e mezzo passati in bianconero. Sono tre in 107 presenze complessive tra campionato e coppe: uno alla Fiorentina nel 2012, uno al Palermo e l'ultimo all'Empoli nella stagione dell'addio.



"Generosità, dedizione e grinta da pentacampione. Buon compleanno Pado!", scrive la Juve su Twitter. Pentacampione, già: Padoin è stato il "portafortuna" dei 5 scudetti consecutivi bianconeri. A 32 anni ha lasciato il club e ora è al Cagliari. Ma - come recita uno slogan - chi ama non dimentica. E tutti i tifosi della Juve si uniranno con piacere agli auguri a un soldato semplice che ha contribuito a modo suo a scrivere la storia.