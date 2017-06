Juventus, arriva lo sponsor per lo Stadium: sarà Allianz

Molto presto lo Juventus Stadium, vero e proprio fortino di questi sei anni di successi bianconeri, potrebbe chiamarsi "Juventus Allianz Stadium" o "Allianz Stadium". La notizia non è ancora ufficiale, vanno definiti gli ultimi termini dell’accordo, ma il nuovo nome potrebbe essere adottato già a partire dalla prossima stagione oppure, al più tardi, dal campionato successivo.

Sin dalla sua costruzione si pensava che la nuova casa dei bianconeri, inaugurata con un 4-1 al Parma nel 2011, avrebbe dovuto avere uno sponsor (erano stati accostati alcuni nomi di grossi brand come Samsung, Sony o Conad) ma alla fine non era arrivato nulla di concreto e in questi anni la Juve ha incassato una cifra fissa da una società che si è incaricata di gestire i “name rights” dello Stadium.

Stavolta, invece, pare che il club di Torino sia vicinissimo all'accordo con Allianz, la compagnia assicurativa tedesca che detiene già i name rights dello stadio di proprietà del Bayern Monaco e di quello del Nizza. Non si conoscono, al momento, i dettagli economici della sponsorizzazione.



Secondo Calcio e Finanza, non dovrebbe esserci alcun ricavo aggiunto: nell'aprile 2008 la Juventus, allora guidata da Cobolli Gigli e Blanc, aveva firmato un contratto con Sportfive (oggi Lagardere Sports and Entertainment) in base alla quale veniva garantito ai bianconero un importo minimo di 75 milioni per 12 anni a partire dall'inagurazione dell'impiano (termine che quindi scade a dicembre 2023) a fronte del diritto di gestire in esclusiva la vendita del diritto di titolazione dello Juventus Stadium.