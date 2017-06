Juventus, approvato il bilancio: secondo utile consecutivo

Il consiglio di amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2016, confermano cifre record (sia per la società bianconera che per l'Italia): 387,9 milioni di euro di fatturato. L'utile si attesta a 4,1 milioni ed è a segno positivo per il secondo anno consecutivo con prospettive analoghe per la stagione in corso. In caso di conferma di queste previsioni, la Juve raggiungerebbe per la prima volta nella sua storia il terzo utile consecutivo. L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci è stata rimandata al prossimo 25 ottobre.



Tra i dati più interessanti del comunicato rilasciato dalla società di Corso Galileo Ferraris, l'aumento di ricavi per 16,8 milioni di euro e i maggiori proventi della gestione calciatori, pari a € 22,9 milioni, parzialmente compensato dall’aumento dei costi per il personale tesserato (€ 18,9 milioni) e non tesserato.



L’indebitamento finanziario netto ammonta a € 199,4 milioni ed evidenzia un incremento di € 10,5 milioni rispetto al dato di € 188,9 milioni del 30 giugno 2015 mentre la campagna acquisti 2015/16 (estate 2015 e inizio 2016) ha comportato un aumento del capitale investito di € 139 milioni derivante da acquisizioni ed incrementi per € 160,9 milioni e cessioni per € 21,9 milioni. Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 36,5 milioni.