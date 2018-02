Juventus, approvata la semestrale: ricavi in calo, utile di 43 milioni

Nel primo semestre della stagione 2017/2018 l'utile di esercizio della Juventus è stato di 43,3 milioni, con una variazione di -28,7 rispetto ai 72 milioni al 31 dicembre 2016. È quanto risulta dalla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal CdA del club bianconero presieduto da Andrea Agnelli. La variazione rispetto all'anno scorso è dovuta, principalmente, ai minori proventi della gestione dei giocatori, pari a 45 milioni, da maggiori costi per servizi esterni e altri oneri, per 12,4 milioni e per i tesserati (7,7 milioni), nonché, infine, da maggiori ammortamenti sui diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori, per 13.5 milioni.



Il Patrimonio netto al 31/12/2017 è pari a 137,1 milioni, in aumento rispetto al saldo di 93,8 milioni del 30 giugno 2018 per l'effetto dell'utile del semestre. I ricavi al 31 dicembre 2017 sono pari a 290,6 milioni contro i 315,1 della scorsa annata, in aumento l'indebitamento finanziario netto: dai 162,5 del giugno 2017 a 279,7 milioni dello scorso dicembre.



L'esercizio 2017/2018, attualmente previsto in perdita, sarà fortemente influenzato - sono le previsioni del CdA - dall'andamento dei risultati sportivi, in particolare della Champions League.