Juventus, appello dei tifosi a Marchisio: "Resta con noi"

Il futuro di Claudio Marchisio tiene banco in casa Juventus. Dopo le voci, circolate ieri, di un clamoroso passaggio al Torino, bollate come "fake news di giornata" dalla società granata, sui social oggi è un coro di tifosi bianconeri che chiedono al Principino di restare (il suo contratto scade nel 2020). Con qualche rara voce dissonante di chi lo invita a cambiare aria, pur senza citare l'ipotesi Torino, "per giocare di più".



Il nuovo post con la foto di Marchisio e della moglie Roberta che festeggiano i 10 anni di matrimonio in vacanza ha raccolto oggi decine di suppliche: "Resta con noi...", "Mai al Toro", "#principino resta", "sai che il popolo bianconero ti ama...".



Marchisio ha sempre vestito la maglia della Juventus, dall'età di 7 anni, con l'unica parentesi del prestito all'Empoli nella stagione 2007/2008, ma negli ultimi due anni, dopo il grave infortunio a un ginocchio, ha collezionato soltanto 33 presenze in campionato, con pochissime partite intere (il padre-agente ha puntato il dito contro la società negli scorsi giorni).