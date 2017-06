Juventus, Andrea Agnelli: "Fatturato record non è punto d'arrivo, dobbiamo crescere ancora"

Il fatturato record pari a 388 milioni di euro, nell'ultimo bilancio della Juventus, non è il punto d'arrivo, ma un nuovo trampolino di lancio. Lo evidenzia il presidente Andrea Agnelli nella lettera agli azionisti. "Dieci trofei in sei anni - scrive - hanno consentito alla Juventus di tornare a sedersi al tavolo dei grandi club europei", il fatturato "di quasi 388 mln rappresenta il record storico", ma "sarebbe sbagliato pensare di avere completato il lavoro. La Juventus deve continuare a crescere".



Agli azionisti, convocati all'assemblea del 25 ottobre, il presidente Agnelli ricorda l'aumento di capitale - 120 milioni di euro - dell'ottobre 2011. "A distanza di cinque anni - scrive il massimo dirigente bianconero - possiamo dire che quelle risorse sono state utilizzate al meglio. La Juventus è solida e ha buone prospettive di sviluppo, ma dovrà continuare a sviluppare i suoi ricavi e a garantire efficienza nella gestione".



Agnelli parla della prossima apertura della nuova sede sociale nella 'cittadella bianconera' in realizzazione nell'area della Continassa, accanto allo 'Stadium' e sottolinea: "Il core business di questa società è e sarà sempre il calcio. La sua tradizione è la vittoria. La sua vocazione è la sostenibilità economico finanziaria in un comparto complesso, caratterizzato dall'aleatorietà dei ricavi solo parzialmente governabile dalla singola società, in virtù delle peculiari regolamentazioni vigenti a livello nazionale e internazionale".



L'obiettivo bianconero "è scalare" il ranking Uefa dall'attuale 5/o posto, "con la consapevolezza che per scalare ogni gradino saranno necessarie forza di volonta', capacità di programmazione e nuove vittorie a livello nazionale e internazionale"