Juventus, altro test per Marchisio: un'ora in amichevole

Un altro passo avanti verso il definitivo recupero di Claudio Marchisio: il centrocampista bianconero ha giocato 60' nell'amichevole a Vinovo contro i dilettanti del Fossano (finita 1-0, decisivo il giovane Kean). La gara era stata organizzata appositamente per il "Principino", come ci aveva detto l'ad juventino Marotta, che ha dato buone risposte: considerando la scelta di Allegri di esonerarlo dalla trasferta di Lione, la probabilità che torni in campo in Milan-Juventus di sabato sera è sempre più alta anche solo per uno spezzone di partita.



Intanto, ad Amsterdam, visita di controllo per il diciannovenne Rolando Mandragora, che ad agosto aveva riportato la frattura del quinto metatarso. Il prof. Niek Van Dijk ha dato il suo benestare all'inizio della fase di rieducazione senza l'ausilio del tutore; tra 3 settimane potrà riprendere la corsa, mentre il prossimo controllo è previsto tra un mese.