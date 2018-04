Juventus, altro stop per Howedes: affaticamento agli adduttori

Per Benedikt Howedes è una stagione davvero da dimenticare. Il difensore della Juventus ha rimediato l'ennesimo infortunio di quest'annata travagliata: un affaticamento agli adduttori della coscia destra che gli ha impedito di essere disponibile nella sfida con l'Atalanta e che molto probabilmente lo terrà fuori anche nella prossima gara di campionato (i bianconeri affronteranno la Spal sabato sera).



Nel campionato in corso il centrale ha giocato solamente 68 minuti, contro il Crotone lo scorso 26 novembre, poi non ha più visto il campo. A questo punto appare scontato il mancato riscatto del 30enne dallo Schalke 04 (il diritto sarebbe diventato obbligo alla 25.a presenza ufficiale): sembra svanire anche la sua presenza ai Mondiali in Russia.