Juventus, Allegri: "Voglio stare qui altre 400 partite"

La Juventus vola a Cagliari per continuare a tenere distanti Napoli e Roma: per Massimiliano Allegri un'altra sfida da ex dopo quelle contro Sassuolo e Milan. Ecco le parole del tecnico bianconero, che nella conferenza della vigilia preannuncia qualche cambio di formazione: "Stanno tutti bene, voglio far recuperare qualcuno. Marchisio ha lavorato con la squadra, dovrò valutare tra lui, Khedira e Pjanic. A sinistra altro ballottaggio: Sturaro, Mandzukic ma anche Pjaca sta bene". Ma ci sono pure certezze: "Rientrano Chiellini e Alex Sandro, davanti ci saranno di sicuro Dybala e Higuain. E gioca Buffon".



Sugli avversari: "Il ruolo di marcia casalingo del Cagliari è importante come da tradizione ma noi vogliamo la quinta vittoria consecutiva in serie A, non ci è ancora riuscito in questa stagione". La Champions si avvicina: "Non pensiamoci ancora, c'è tempo da qui alla sfida contro il Porto. Se penso di recuperare Barzagli? Spero di riaverlo già venerdì contro il Palermo...".



Allegri non vuole sentire parlare di futuro, Arsenal o Premier League: "Non c'è niente da smentire perché non ho mai detto niente al riguardo, tutte le cose uscite su di me sono illazioni. Al Sant'Elia farò 100 partite in campionato sulla panchina della Juventus, sarebbe bello farne altre 100 ma anche 300 o 400, qui sto bene". Sulle polemiche con l'Inter: "Dopo una settimana di parole, mi sembra ora di finirla. Dico solo che abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che, se non avesse iniziato male l'anno, avrebbe lottato per lo scudetto. E' stata una bella serata di sport".