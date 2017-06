Juventus, Allegri: "Vittoria importantissima, ma non siamo in fuga"

Dopo il successo, per 3-0, allo Juventus Stadium contro il Pescara, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "I tre punti di oggi valgono come i tre punti contro il Napoli e come di tutte le partite. Era importante vincere, dopo la sosta ci sono sempre partite enigmatiche, il Pescara ci ha chiuso gli spazi e ci ha creato qualche difficoltà. Prove di fuga? No, la Roma e il Milan devono giocare. L’importante era vincere e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi. Spalletti ha detto che la Roma deve giocare come la Juve? Non so come gioca la Roma e quello che fa la Roma, so solo che la Juve ha la sua identità che va trasformata in campo con delle vittorie. Poi ci sono le volte in cui giochiamo bene, altre meno bene ma l’importante è fare punti. Galeone ha detto che a gennaio arriverà un centrocampista? Parlare di mercato non ha senso, trovare giocatori per migliorare questa rosa a gennaio è molto difficile. In questi anni la società ha lavorato molto per migliorare la squadra. Ho molti giocatori che stanno crescendo molto, dobbiamo aspettare alcuni infortunati e comunque direi che questa rosa è molto competitiva. Noi prima di natale abbiamo tre obiettivi: passare il turno di Champions, rimanere in testa alla classifica e vincere la Supercoppa Italiana. Che Pescara ho trovato? Sono molto legato alla città di Pescara e credo che la squadra di Oddo abbia fatto una buona gara. Auguro al Pescara di salvarsi e credo che le squadre in fondo alla classifica lotteranno fino alla fine".



L'allenatore della Juventus parla anche del momento di Gonzalo Higuain: "Gonzalo senza gol? Ha fatto gol prima di andare in nazionale, in questa stagione ha già fatto 10 gol. Questa sera ha fatto una prestazione importante, si è sacrificato molto tra le linee, facendo il lavoro che di solito fa Dybala. Ha una tecnica straordinaria e l’ha sfruttata 10 metri più indietro. Khedira fondamentale per la Juve? E’ un giocatore di livello internazionale, quest’anno ha giocato il triplo delle partite rispetto all’anno scorso. Per averlo a questi livelli deve giocare meno partite. Giocando ogni tre giorni perde qualcosa, però quando alza l’intensità aumenta le prestazioni perché è troppo più bravo degli altri. Quanto è importante Alex Sandro? E’ importante come tutti ma deve migliorare perché ha gigioneggiato troppo, ha forzato alcune giocate e si è intestardito. Ma è tra i primi tre terzini al mondo. Il gol di Hernanes? Ha fatto una grande partita come ne aveva fatte già altre. Sono contento che abbia trovato il gol. Il derby di Milano? Sarà un bellissimo derby, lo guarderò ma l’importante è che abbiamo vinto noi. Speriamo in un pari"