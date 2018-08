Juventus, Allegri: "Vinto il primo scontro diretto"

Massimiliano Allegri soddisfatto dopo il 2-0 alla Lazio: "È stata una partita diversa con un impatto fisico diverso rispetto a quella di Verona ma abbiamo vinto il primo scontro diretto della stagione: bene così, l'entusiasmo dello Stadium ci ha aiutato".



Il tecnico della Juventus parla delle tante soluzioni in rosa che lo costringono a tenere in panchina diversi campioni: "Con l'inizio della Champions League ci sarà più ricambio, è logico che ci sia competizione, sono tutti grandissimi giocatori. Chi è rimasto fuori non è stato perché incapace. Oggi serviva questa formazione all'inizio e, a seconda di come sarebbe andata, avevo pronti determinati cambi. Questa volta servivano tre centrocampisti, magari la prossima useremo il modulo a due".



L'analisi si sposta sull'assenza di Dybala: "Paulo raccorda bene tra le linee, lo fa in modo straordinario. Non dimentichiamoci che quasi tutti gli attaccanti sono arrivati il 30 luglio e hanno una partita e mezza nelle gambe. Mandzukicè rientrato dopo ma ha un motore diverso. Quando troveremo un equilibrio e una condizione fisica migliore potremmo giocare con cinque giocatori offensivi, dipenderà anche dalla disponibilità che mi danno".



Infine, un parere sull'inserimento di Cristiano Ronaldo: "Lui è molto intelligente, si interessa e sta capendo come si gioca in serie A e nella Juventus. Stasera ha lavorato bene anche difensivamente. Tutti aspettano un suo gol, lo so, ma sono momenti così: basta vedere cos'è successo sul 2-0. Sono comunque contento di come ha giocato".