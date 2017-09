Juventus, Allegri: "Vincere non è normale ma straordinario"

Dopo la vittoria di misura sulla Fiorentina, per la Juventus è tempo di derby. All'Allianz Stadium arriva il Torino di Mihajlovic, reduce dal successo sul campo dell'Udinese. Alla vigilia della sfida Massimiliano Allegri avverte i suoi: "Il Torino ha completato una squadra che l'anno scorso tecnicamente era ottima, ha una rosa che può ambire alle prime sei posizioni".



Contro i granata Higuain proverà a ritrovare la via del gol: "Ha grande e totale fiducia da parte dei suoi compagni, dell'allenatore, della società e dei tifosi. Già mercoledì ha attaccato l'area in modo migliore rispetto a domenica, tornerà sicuramente a segnare. Prima o poi andrà in panchina e lo stesso succederà a Dybala e Mandzukic: può succedere già domani".



Qualche ulteriore indicazione sull'11 titolare contro i granata: "Barzagli non giocherà: ha fatto una bella partita con la Fiorentina e deve recuperare, così lo avrò più fresco in Champions. E' bello poter cambiare i giocatori: l'importante è che il risultato sia lo stesso. Inoltre la concorrenza aumenta l'attenzione da parte di tutti. Matuidi credo che sarà titolare. Da quando è arrivato ha detto quattro parole, però in campo dà tutto. Per giocare a calcio ci vuole un Quoziente Intellettivo molto alto. Bernardeschi? Devo valutare le condizioni di Cuadrado che è in un ottimo momento di forma".



Il tecnico fa quindi il punto sugli infortunati: "Howedes non ci sarà, tra oggi e domani verrà valutata l'entità dell'infortunio. Marchisio settimana prossima farà i test, Pjaca continua a migliorare,Khedira sarà disponibile mercoledì mentre De Sciglio dovrà stare fuori 4 settimane".



Nessun dubbio infine sugli obiettivi stagionali: "Stadium assuefatto alla vittoria a livello di atmosfera? Mercoledì era un turno infrasettimanale e comunque i tifosi ci sono stati vicini come sempre, una cosa che deve essere chiara è che vincere è una cosa straordinaria, vince solo una squadra e ogni anno diventa sempre più difficile. Questo deve essere uno stimolo. Siamo a caccia del settimo scudetto, cosa che è riuscita solo al Lione, e per questo ci vuole grande entusiasmo, nella società, nella squadra e nei tifosi. Con un grande campionato faremo una grande Champions".