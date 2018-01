Juventus, Allegri: "Vietato perdere punti"

La Juventus va a Cagliari per la prima giornata di ritorno e Massimiliano Allegri sfida il suo passato, nella conferenza stampa della vigilia il tecnico bianconero si è concentrato sulle insidie che può nascondere la gara della Sardegna Arena: "Dell'anno scorso mi ricordo le gare di Carpi e di Doha, domani a Cagliari non possiamo lasciare punti. La proiezione scudetto è a 96 punti, quindi non possiamo ripetere gli errori del girone di andata: ci mancano i punti di Bergamo e quello in casa contro la Lazio".

"Il Cagliari è una squadra in salute e ben organizzata - continua Allegri - viene da una bella vittoria a Bergamo, in casa loro fanno grandi partite di grande intensità, bisognerà fare una partita seria. De Sciglio, Buffon, Cuadrado e forse Marchisio e Sturaro non sono a disposizione. Buffon ha preso un colpo al polpaccio a Napoli, ha provato a giocare in Grecia dove ha avuto un risentimento: Lo abbiamo lasciato a riposo aspettando che si riassorbisse la botta. Non ha senso rischiarlo ora, lo avremo dopo la sosta".

"È la seconda volta che faccio esonerare Mihajlovic? Mi dispiace per Sinisa, ma sono contento che la Serie A ritrovi un grande allenatore come Mazzarri.” Il discorso si sposta poi su Dybala e Allegri insiste: "Ha fatto una bella prestazione mercoledì. Poi ripeto, e lo dico dall’inizio, Paulo non può fare il centravanti. Le migliori prestazioni e i suoi gol infatti sono venuti perché lui arriva da dietro. Basta vedere il gol fatto a Verona, è partito da mezz’ala".

In conclusione impossibile non parlare di mercato, anche se il tecnico bianconero non si sbottona: "Emre Can è un giocatore straordinario ma non lo scopro di certo io. Non parlo di mercato comunque, noi stiamo bene così. Sono contento per Pjaca che andrà a giocare per cercare continuità e tornerà sicuramente pronto a luglio”.