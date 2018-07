Juventus, Allegri: "Vedo troppa eccitazione. Ronaldo deve essere la normalità"

Alla vigilia della seconda sfida di International Champions Cup contro il Benfica, dopo il 2-0 al Bayern Monaco, Allegri predica prudenza. "Vedo troppa eccitazione in giro e questo non fa bene. Ronaldo è un grandissimo campione, ma è la normalità. Deve essere la normalità. Questo sarà un anno ancora più difficile per noi: le squadre saranno più agguerrite perché veniamo da tante vittorie e affrontare Cristiano per gli avversari sarà uno stimolo in più" spiega il tecnico bianconero in conferenza stampa.



Inevitabile che tenga banco l'approdo del Pallone d'Oro: "È un valore aggiunto per noi. Ha esperienza internazionale e sono felice di poterlo allenare. Cosa ci siamo detti quando ci siamo visti? Abbiamo parlato della felicità con cui è stato accolto e della scelta fatta, ma era un momento di vacanza per lui e non abbiamo parlato di calcio".



Il tecnico quindi elogia Cancelo, al suo fianco davanti ai giornalisti ("È un giovane con le potenzialità per diventare uno dei migliori terzini al mondo"), e dà la formazione: "Scenderemo in campo con il 4-4-2. In porta giocherà un tempo Szczesny e uno Perin con Cancelo a destra, Beruatto a sinistra, Chiellini in mezzo e devo scegliere l'altro centrale. Quindi Pjanic, Khedira, Marchisio, Bernardeschi, Favilli e Pereira".



Sul possibile ritorno di Bonucci: "Il rapporto con Leo è sempre stato molto buono, nella mia carriera ho avuto tante discussioni con alcuni miei calciatori, ma fa parte del lavoro, non ci sono assolutamente problemi. Di mercato non ne parlo, ci pensa la società, abbiamo 5 difensori molto buoni, anzi ottimi".