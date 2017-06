Juventus, Allegri: "Triplete? Pensiamo un passo alla volta"

E' soddisfatto Massimiliano Allegri dopo la netta vittoria sul Bologna che gli ha permesso di tagliare il record delle 26 vittorie casalinghe consecutive: “Dimenticata la sconfitta in Supercoppa? A Doha sul campo non avevamo perso perché dopo 120 minuti abbiamo fatto 1-1. Non abbiamo fatto bene in quell’occasione ma è passata, si vede che i ragazzi volevano andare prima in vacanza e hanno giocato solo 30 minuti. In campionato dovevamo rispondere alle vittorie delle nostre avversarie e abbiamo fatto bene. Le partite dopo la sosta sono sempre difficili, riprendere il ritmo dopo la sosta non è mai facile. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo anche se l’approccio è stato feroce come avevo chiesto".

"Questa Juventus può puntare a vincere tutto? Pensiamo a un passo alla volta - ha proseguito Allegri - Dovevamo vincere contro il Bologna e l’abbiamo fatto. Adesso avremo in campionato 4 gare molto difficili, sarà un mese difficile e da questi match passerà gran parte del campionato. Poi c’è la Coppa Italia contro l’Atalanta che sta facendo molto bene. Dobbiamo prepararci al meglio per questi mesi ed essere pronti. Higuian scontento di uscire? E’ entrato Mandzukic che ha fatto molto bene e sono contento. Ho 4 attaccanti, compreso Pjaca che è tornato, importanti e che ci devono portare in fondo. Attraverso il loro gioco e la loro disponibilità passano le nostre vittorie e i nostri successi. Rincon può essere il nuovo Vidal? E’ un ottimo giocatore con caratteristiche completamente diverse da Vidal. La gara di Dybala? Insieme a Pjanic ha fatto il trequartista. Veniva da un lungo infortunio, deve trovare la miglior condizione a aumenterà la lucidità nelle giocate".

La chiusura è sul mercato: "Cosa mi aspetto? Non mi aspetto assolutamente niente, vorrei che la sessione chiudesse domani. La rosa è completa e importante. E’ arrivato Rincon, Pjaca non l’abbiamo mai avuto e ora è rientrato, così come Dybala che in questa stagione ha giocato pochissimo. In che ruolo vedo Pjaca? Può fare anche il centravanti ma siccome ne abbiamo due molti forti può fare benissimo il trequartista”.