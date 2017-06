Juventus, Allegri: "Triplete? Non abbiamo vinto ancora nulla"

Prima l'Atalanta, poi il Monaco. Nonostante il sesto titolo nazionale consecutivo sia sempre più vicino, non cambia l'approccio di Massimiliano Allegri al rush finale della Juventus: "Ora è importante pensare al campionato e vincere contro l'Atalanta: è una delle due partite cruciali per lo scudetto insieme a quella con il Torino in casa. Loro stanno facendo cose importanti, straordinarie: complimenti a Gasperini e alla società. Rispetto all'andata in loro è aumentata la conspavolezza, hanno giocatori bravi e autostima alta. Giocare a Bergamo è sempre complicato".



Sulla formazione, così il tecnico nella conferenza della vigilia: "Ho già scelto gli undici per la partita di domani, stanno quasi tutti bene. Sugli esterni c'è tanta concorrenza, io faccio le mie scelte ma l'importante è che tutti si facciano trovare pronti. Dietro giocheranno Dani Alves, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Rugani non è disponibile, ha preso una botta in allenamento e non ci sarà. Kean non sta benissimo, giocherà con la Primavera per trovare la forma migliore".



Allegri non vuole ancora sentir parlare di Triplete: "In questi giorni si sono scritte tante cose, giornalisticamente lo capisco ma in questo momento non abbiamo vinto niente, le parole contano poco: contano i fatti. Andiamo avanti un passo per volta: iniziamo dal campionato, non diamo possibilità alla Roma di poter pensare di riprenderci". Nessun rammarico per le tante partite ravvicinate, anzi: "Quando la squadra è pronta e preparata, è bello giocare spesso: di soli allenamenti ci si può annoiare... Da domenica a venerdì sono stati giorni interminabili!".



Infine, un accenno alla "sua" Spal (che ha allenato nel 2004/05): "Contento per quel che sta facendo, per storia e tradizione: merita ampiamente la serie A".