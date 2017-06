Juventus, Allegri: "Torino insidioso, Dybala potrebbe partire dall'inizio"

Conferenza stampa breve ma intensa quella di Massimiliano Allegri in vista del derby contro il Torino: "Le stracittadine sono sempre partite diverse dalle altre, quasi indecifrabili. Ho ancora qualche dubbio sul modulo: probabile che giocheremo con la difesa a quattro ma potrei anche proporre il 3-5-2".



Sui singoli così il tecnico della Juventus: "Rugani sta facendo un bel percorso di crescita, anche in personalità. Lichsteiner ottimo professionista, senza Dani Alves sarebbe lui titolare. Marchisio sta crescendo di condizione, potrà fare una buona partita. Dybala sta bene e devo decidere se farlo giocare dall'inizio". Parole di elogio per gli avversari: "E' una squadra con molta tecnica e sta facendo ottime cose, dovremo stare attenti. Batterli è sempre difficile, lo abbiamo visto in questi due anni di partite combattute". Infine, una battuta sulla scelta di Mihajlovic di portare tifosi e magazziniere in conferenza: "Qui è meglio che io stia solo, già così ne dico abbastanza di c....te (ride, ndr)".



Bocca cucita sul caso Strootman e le polemiche per la designazione arbitrale nel derby: "Sono cose che mi riguardano poco, sull'olandese ha deciso il giudice sportivo, punto e basta. Su Rocchi non dico niente, non parlo di arbitri dopo le partite, figuriamoci prima... noi dobbiamo solo pensare a fare una partita tosta". Sul recupero di Barzagli: "Ha fatto tanti allenamenti con la squadra. Lunedì-martedì dovrebbe arrivare il via libera per allenarsi al massimo, diventa pronto per giocare".