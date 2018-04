Juventus, Allegri: "Stiamo meglio del Napoli, non sarà decisiva"

Massimiliano Allegri estremamente tranquillo e deciso in conferenza stampa, sembra molto carico in vista della sfida scudetto: "La Juventus sta meglio del Napoli, il perché è molto semplice: abbiamo quattro punti di vantaggio ma mancano cinque partite, quindi non sarà decisiva. Per noi inizia un mini-campionato, senza dimenticare la finale di coppa Italia. Non firmo per un pareggio, avevo già detto che avrei firmato per arrivare a questo punto con quattro punti di vantaggio".



Il tecnico bianconero, diversamente dal solito, non svela molto della formazione: "Ho ancora 2-3 dubbi, li scioglierò domattina: quello che vale oggi, magari cambia col passare delle ore. Sarà una partita lunga, saranno importanti anche i cambi. Sono tutti a disposizione, Pjanic ha recuperato e Dybala sta bene: spero di scegliere i giocatori giusti. Higuain? Ogni tanto ha alti e bassi ma è in forma e sarà decisivo nella partita. Gli ho detto 'se perdi lo scudetto a Napoli hanno già preparato mezza statuetta".



Allegri fa i complimenti agli avversari non rinunciando a qualche puntura: "Sarri, di fatto, ha cambiato una sola cosa rispetto all'era Benitez, ha spostato Hamsik in cabina di regia invece che dietro la punta. Il suo gioco parte dalla difesa ed è bello da vedere ma non solo, ha anche aggiunto risultati importanti facendo un lavoro straordinario. Il Napoli ha cambiato un giocatore tra i titolari in cinque anni, questo è un vantaggio, ma non sono geloso del Sarrismo, mi fa piacere che sia arrivato ai livelli che meritava. Noi invece siamo cambiati molto rimanendo ad alti livelli, direi che ci siamo difesi benino...".



Sarri ha detto che il Napoli non avrà pressioni: "In Coppa Italia non hanno pressioni, in Champions non hanno pressioni e in campionato non hanno pressioni. Allora è giusto che vinca la Juventus!". Una battuta, invece, sul pareggio di Crotone: "Quest'anno con le rovesciate non siamo fortunati".