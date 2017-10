Juventus, Allegri: "Se giochiamo così a Milano usciamo con le ossa rotte"

Massimilano Allegri, nonostante il 4-1 alla Spal, non è soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi giocatori. Ecco le parole del tecnico della Juventus ai microfoni di Premium Sport.



"Siamo ancora sull'ottovolante. Non abbiamo ancora capito che è bello giocare e segnare ma non si può abbassare la tensione. I ragazzi avevano fatto bene fino al 2-0, poi ci siamo incasinati e siamo usciti dalla partita. E' difficile rientrare e infatti abbiamo rischiato su Paloschi e fortunatamente sul calcio d'angolo c'era fuorigioco. Fino a quando non troviamo l'equilibrio per tutto l'arco dei 90 minuti diventa complicato lottare per il campionato. Questo non deve naturalmente andare a discapito nella fase offensiva ma bisogna saper gestire i match: dobbiamo evitare di essere supponenti. Se disputiamo una partita del genere a Milano usciamo con le ossa rotte".



"Bernardeschi ha fatto un gol e una buona partita, non è semplice giocare ogni tanto in un contesto nuovo. Sono contento. Così anche per Bentancur, è giovane e deve sveltire un po' la manovra, essere più sereno e avere più personalità perché le qualità tecniche non gli mancano".



"Noi abbiamo rispetto per il Napoli e per l'Inter. Le squadre che lottano per il campionato sono in testa. Dobbiamo arrivare a marzo restando nel gruppo delle prime: il campionato si deciderà nelle ultime 5 giornate perché noi abbiamo tre scontri diretti".