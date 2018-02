Juventus, Allegri: "Scansopoli? Qualcuno dovrebbe star zitto"

La Coppa Italia, le polemiche su "Scansopoli", il duello scudetto col Napoli: ecco i principali temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno contro l'Atalanta.



"Il campionato si giocherà fino all'ultima partita. Sarà una bellissima sfida tra due squadre che si stanno dando battaglia, l'unico campionato in Europa che è ancora aperto, perchè tutti gli altri sono praticamente chiusi o quasi chiusi. Alla fine vincerà il migliore. Chi sarà in testa il 20 maggio avrà meritato di vincere e noi abbiamo la voglia innanzitutto di vincere il settimo scudetto e soprattutto di confrontarci con una squadra che sta facendo grandissime cose".



"La Coppa Italia per noi è un obiettivo uguale importante, innanzitutto perchè nell'era moderna non c'è stata una squadra che abbia vinto quattro volte di seguito la stessa competizione, ovvero la Coppa nazionale. E quest'anno la possibilità l'abbiamo noi, il PSG e il Barça. Quindi domani per noi è un obiettivo importante come se fosse una finale e bisogna essere concentrati su quello. Non sarà facile perchè troveremo un'Atalanta tosta, che ha la voglia di rifarsi dall'uscita dell'Europa immeritatamente. Non sarà quella di tre giorni fa, è diversa. Il risultato dell'andata non conta perchè l'1-0 ti dà pochi vantaggi, perchè comunque domani devi fare gol, allora se fai gol sei un passo avanti. Però devi fare gol".



"Buffon gioca, Marchisio ha ottime probabilità di giocare, Higuain è recuperabile al massimo per la panchina, fuori rimangono Cuadrado, De Sciglio e Bernardeschi. Cambierò una o due cose rispetto a domenica: i dubbi riguardano un difensore e un centrocampista. Le scelte saranno legate alla partita e alle partite che verranno. Domani manca Bentancur che è squalificato, dovrò farmi un’idea di quanto qualcuno potrà giocare domani e sabato. Dybala giocherà, dall'inizio o a partita in corso".



"Scansopoli e le polemiche sulla formazione dell'Atalanta? Fa parte del mondo del calcio dove tutti dicono la sua questo. Qualcuno farebbe meglio a stare zitto. Noi dobbiamo andare avanti, ci sono partite che vanno in un modo e nell’altro, poi queste cose lasciano il tempo che trovano. Penso solo che giocare contro il Napoli e contro di noi per tutti è molto difficile”