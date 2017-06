Juventus, Allegri: "Sassuolo avversario difficile. Domani gioca Lichtsteiner"

Alla vigilia della partita con il Sassuolo Massimiliano Allegri mette in guardia la Juventus ricordando che nelle ultime sfide i neroverdi hanno spesso messo in difficoltà i Campioni d'Italia. Il tecnico annuncia la presenza tra i titolari di Lichtsteiner, escluso dalla ista Champions per motivi tecnici e grande abbondanza di esterni. Inizia un ciclo di 7 gare tra campionato e Champions: Allegri assicura che ci sarà spazio per tutti perchè "bisognerà tenere alta l'intensità dei match".