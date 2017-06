Juventus, Allegri: "Sarà scudetto". E schiera i migliori col Crotone

Il primo è andato, ora tocca al secondo. Dopo il trionfo in Coppa Italia, Massimiliano Allegri va a caccia dello scudetto: basta una vittoria col Crotone per portare a casa un altro trofeo, in attesa della finale di Champions.



"Speriamo che succeda. Anzi, deve succedere - dice Allegri -. La vittoria della Coppa Italia ci ha dato una forza importante per affrontare la partita di domani. La squadra è presente, domani faremo una grande partita e credo che vinceremo lo scudetto. Roma vicina? Non credo ci saranno preoccupazioni, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Il Crotone ha fatto 17 punti nelle ultime 7 partite, 10 nelle ultime 4 trasferte, è tra le prime tre come intercettazioni di palla. Dobbiamo restare sereni, ma giocare con la cattiveria necessaria. È la partita più importante del campionato. Domani si deve vincere, è come una finale, cerchiamo di chiuderla così ci possiamo prendere due giorni di riposo".



"Khedira è a disposizione, ma non giocherà. Marchisio ha recuperato e sarà in campo. Dybala sta bene. In difesa giocano Dani Alves, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro con Buffon in porta".