Juventus, Allegri: "Ronaldo giocherà davanti"

La Juve comincia come aveva finito, vincendo. E a Massimiliano Allegri va bene così: "Era la nostra prima partita e abbiamo fatto bene per quello che sono le nostre condizioni - spiega il tecnico al sito ufficiale del club -. Hanno giocato anche parecchi ragazzini e si sono dimostrati all'altezza. Lavoriamo molto sulla fase difensiva perché di attaccanti a disposizione ho solamente qualche ragazzino".



Tra i ragazzini c'è Andrea Favilli, autore di una doppietta: "È stato bravo e ha segnato due gol. È un ragazzo giovane che ha delle buone potenzialità ma che credo sia destinato al Genoa. La società sta facendo un ottimo mercato: gli arrivi di Ronaldo, Emre Can e Cancelo hanno già migliorato la squadra. Cristiano Ronaldo giocherà nel reparto di attacco e farà gol come ha sempre fatto"