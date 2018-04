Juventus, Allegri: "Real? L'anno scorso abbiamo eliminato il Barça..."

La voglia di parlare del sorteggio di Champions League e del Real Madrid non è moltissima, ma qualcosa, più di qualcosa, Massimiliano Allegri la dice lo stesso: "Il Real Madrid è un avversario bellissimo - spiega il tecnico alla vigilia della sfida di campionato col Real -, sono molto contento perchè giocheremo contro una grandissima squadra e saranno due partite meravigliose di calcio. Se saremo più bravi e un po' fortunati, passeremo, altrimenti andremo a casa. Però credo che c'è da essere soddisfatti, a questo punto, per essere ancora una volta nelle otto migliori d'Europa. Si lavora e si gioca per queste grandi sfide. Quindi bisogna prenderla con tutta la positività del caso, anche perché l'anno scorso ai quarti battemmo il Barcellona, magari quest'anno ai quarti batteremo il Real Madrid. Poi la forza del Real Madrid la si conosce tutti, ho detto tre giorni fa che è la favorita della Champions e ne sono convinto, quindi se la batteremo, sarà doppia soddisfazione".



"Ora pensiamo al campionato, perchè abbiamo la Spal, poi abbiamo la sosta, che bisogna passare per bene, perché altrimenti l'ultima partita ci rovina i 15 giorni di sosta. Poi abbiamo il Milan che in questo momento non è un avversario facile, poi penseremo al Real Madrid. Non è scontato nulla, perché la Spal nelle ultime tre partite ha fatto sette punti, perché nelle ultime dieci partite in casa non ha mai perso. E per loro è una partita storica, dopo 50 anni che non vedevano la Serie A, giocano contro la Juventus, giocano per la salvezza e per fare una partita che possa rimanere nella storia della Spal. Sarà più dura di quanto la gente pensi".



Capitolo formazione: "Höwedes aveva avuto un piccolo affaticamento prima della partita di mercoledì, quindi è rimasto a riposo, ma è convocato. Khedira è influenzato e non ci sarà. Chi tra Rugani e Barzagli al posto di Benatia squalificato? Magari entrambi, vedremo. Higuain sta bene e gioca, in porta c'è Buffon. L'obiettivo è far giocare il Napoli contro il Genoa a -7. Loro possono arrivare a 100, la nostra sarà la carica dei 101".



C'è poi il problema di come sostituire Pjanic in Champions: "I giocatori li conosco, so cosa mi possono dare, stanno dando tutto, il massimo: in questo caso i due sostituti sono Bentancur e Marchisio... Quando sono stati chiamati in causa, ultimamente Claudio ha fatto una bella partita, Bentancur quando è entrato ha fatto sempre bene, quindi valuteremo".